РФ вербует наемников в Беларуси и Анголе для войны против Украины — Центр нацсопротивления 23 марта, 16:20 Армия Беларуси (Фото:Белорусская военная газета)

Россия начала вербовать наемников для войны против Украины в Беларуси и Анголе, сообщает Центр национального сопротивления.

В Центре объяснили, что таким образом российские оккупанты планируют покрыть большие потери в войне против Украины.

«Чтобы покрыть большие потери россияне планируют привлечь еще больше наемников, потеря которых не вызывает социального напряжения в российском обществе. Да, оккупанты ожидают привлечь до 2000 наемников из Беларуси», — говорится в сообщении.

Видео дня

Речь идет о сотрудниках охранного предприятия ГардСервис. В ЦНС сообщили, что ГардСервис был создан специальным указом белорусского диктатора Алесандра Лукашенко в 2019 году. Базируются «охранники» на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

«Кроме того, известно о прибытии в РФ около 100 наемников из Анголы. Об их участии в войне договорился лично глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в африканскую страну», — сообщили в Центре национального сопротивления.

6 марта в Центре нацсопротивления сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров начал вербовать боевиков «ДНР» в ряды своей армии, чтобы усилить власть.