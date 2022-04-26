РФ заманивают на войну с Украиной узаконенным мародерством — ГУР

26 апреля, 11:37
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Большинство россиян к отправке в Украину побуждают их родственники (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Большинство россиян к отправке в Украину побуждают их родственники (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

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Российское военное руководство пытается восполнить потери ВС РФ в Украине за счет желающих нажиться на войне.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Кроме обещания «заоблачных» зарплат, выполнение которых в условиях российской реальности выглядит довольно сомнительным, ВС РФ пытаются привлечь в свои ряды возможностью заняться в Украине фактически узаконенным мародерством.

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«Стоит отметить, что большинство россиян, несмотря на вероятность гибели в Украине, побуждают к военной службе их родители и родственники. Вот такая загадочность русской души… возможность заработать на смерти родных», — отметили в ГУР.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мародерство Мародеры Российские военные Война России против Украины

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