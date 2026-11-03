Массированный удар по четырем областям. Ночью удалось сбить три баллистические и 49 из 59 крылатых ракет, РФ запустила почти 300 дронов

Во время массированного удара в ночь на вторник, 3 ноября, российские войска атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками. Основными направлениями удара стали Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области, сообщили Воздушные силы.

С 18:00 2 ноября россияне атаковали Украину:

баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, противокорабельными ракетами Циркон из Ростовской, Воронежской и Курской областей РФ;

59 крылатыми (авиационными) ракетами воздушного и наземного базирования Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К из Вологодской, Оренбургской и Орловской областей РФ;

289 ударными БПЛА типа Shahed (120 из них — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия с направлений: Орёл, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, временно оккупированные Донецк, Гвардейское, Чауда — временно оккупированная АР Крым.

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По состоянию на 09:00 силами противовоздушной обороны сбито/подавлено 309 целей:

три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/Циркон;

49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К (информация о трех ракетах уточняется);

257 БПЛА типа Shahed (89 из них — реактивные), Гербера и дроны других типов.

По данным военных, зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА в 23 местах, а также падение сбитых аппаратов (их обломков) в 14 местах.

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3 ноября российские войска нанесли массированный удар по Украине с применением ударных беспилотников, десятков крылатых ракет, запущенных со стратегической авиации, а также баллистических ракет. Сообщалось о взрывах в Днепре, Харькове, Ровно, Хмельницком и Винницкой области.

Войска РФ нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание в медицинское учреждение в Немышлянском районе. По меньшей мере 73 человека получили ранения.

В Днепре зафиксированы попадания в ТЭЦ, жилой квартал и отдел полиции. Также повреждена больница, пострадали 15 человек.