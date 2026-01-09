Россия атаковала дронами два гражданских судна под иностранными флагами, погиб гражданин Сирии

РФ ударила по двум гражданским судам, которые направлялись в украинские порты (Фото: Алексей Кулеба/Telegram)

Россия совершила очередной акт террора против гражданского судоходства , поражены два судна под иностранными флагами — погиб гражданин Сирии. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Кулеба заявил, что во время движения в порт Черноморск ударный дрон РФ попал в гражданское судно под иностранным флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось под загрузку зерновым грузом в пределах Украинского морского коридора. В результате атаки погиб член экипажа — гражданин Сирии.

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«Это ужасное военное преступление! Мореходность судна не нарушена, оно находится на ходу и направляется в ближайший порт», — написал вице-премьер.

Кроме того, возле порта Одесса россияне ударили судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою. Предварительно, есть пострадавшие.

«Это очередное свидетельство того, что Россия сознательно бьет по гражданским объектам, по международному судоходству, по продовольственной логистике. Украина делает все возможное для обеспечения безопасности и выполнения экспортных обязательств, несмотря на постоянные атаки», — добавил Кулеба.

Вечером 8 января российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками объекты портовой инфраструктуры Одесской области.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщал, что поврежден пустой резервуар для хранения масла.

7 января российские оккупанты нанесли удар по двум портам в Одесской области.

В результате атаки были повреждены объекты портовой инфраструктуры, административные здания, а также контейнеры с маслом.

Как сообщал Кипер, в результате атаки погибли два человека, а восемь получили ранения.