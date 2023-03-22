Обстрел монастыря УПЦ МП в Одессе. В Минобороны РФ придумали историю о попадании в военный объект 22 марта, 15:19 Последствия удара (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Оккупанты во вторник, 21 марта, нанесли ракетный удар по Одесской области, в частности, одна ракета попала в здание на территории монастыря УПЦ МП. При этом в Минобороны РФ придумали новую ложь об ударе по «военному объекту».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

Россияне выпустили три ракеты Х-59, из которых две были уничтожены. Одна ракета попала в трехэтажное здание на территории монастыря УПЦ МП. Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован.

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При этом в российском Минобороны напоминали о якобы нанесении ударов по двум ангарам с вооружениями и военной техникой на территории аэродрома Школьный.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Враг запустил ракеты из истребителей Су-35 из моря.

Начальник Одесской РГА Юрий Крук сказал, что силы ПВО уничтожили часть ракет, однако есть попадание. Российская ракета повредила жилой дом, есть пострадавшие.