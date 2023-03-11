Оккупанты пытаются имитировать наращивание своих военных сил в Запорожской области — Центр нацсопротивления 11 марта, 16:32 Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

На территории временно оккупированной Запорожской области командование ВС РФ осуществляет мероприятия, направленные на создание представления относительно существенного наращивания своих сил и средств на южном направлении.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Эта информация была получена от ячеек сети движения сопротивления.

"Следует заметить, что данные мероприятия носят комплексный характер, поскольку осуществляются на уровне демонстрационных действий с привлечением вооружения и военной техники и существенного наращивания активности российских сил в медиапространстве на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что наблюдается рассредоточение вокруг Мелитополя лагерей при подготовке мобилизованных граждан РФ с обустройством необходимой материально-учебной базы и привлечением необходимых образцов вооружения и военной техники.

«Ключевые каналы распространения информации на территории временно оккупированной Запорожской области наполняются нарративами по успешному проведению очередного этапа боевого слаженности мобилизованных военнослужащих и дальнейшему формированию новых или доукомплектованию действующих подразделений ВС РФ», — объясняют в Центре национального сопротивления.

оккупанты заявляют, что они в дальнейшем будут применены для проведения наступательных операций на южном направлении. Также активно распространяется месседж о том, что контрнаступательная операция сил обороны на Запорожском направлении станет. « роковым шагом» со стороны высшего военно-политического руководства Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о подготовке Украины к контрнаступлению и стратегической важности Бахмута Донецкой области.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и решат дальнейшее ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые активные действия Сил обороны.