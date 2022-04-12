Вблизи зоны боевых действий. Оккупанты в захваченной Волновахе возобновили работу школ по программе страны-агрессора — Денисова
Последствия действий оккупантов в Волновахе, 15 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Оккупанты возобновили работу школ во временно захваченной Волновахе по учебным программам РФ. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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«Более 800 учеников во временно оккупированном городе Волноваха Донецкой области рашисты заставили начать обучение вблизи зоны боевых действий», — пишет она в Telegram.
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Денисова уточняет, что во время мониторинга социальных сетей стало известно, что с 11 апреля в Волновахе заработала школа № 5 с 823 учениками и 45 учителями. Также оккупанты заявили, что школьники будут учиться на русском языке и по учебной программе РФ.
«Привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением статьи 38 Конвенцией ООН о правах ребенка», — подчеркивает Денисова.
Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщал, что на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей российские оккупанты заявляют о возобновлении учебного процесса в школах без украинского языка, украинской литературы и истории Украины.
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