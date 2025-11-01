Страна-агрессор Россия установила новый антирекорд по количеству ракетных атак по Украине в октябре 2025 года. Оккупанты выпустили 270 ракет, что на 46% больше, чем в сентябре, и стало самым высоким показателем с 2023 года, сообщает AFP в субботу, 1 ноября.

Агентство проанализировало украинские данные по отражению российских атак за октябрь.

По данным издания, в октябре оккупанты выпустили 270 ракет всех типов, что является самым высоким показателем с начала 2023 года, когда начали публиковаться статистические данные о количестве запущенных и уничтоженных ракет.

Реклама

Эти 270 ракет — на 46% больше, чем в сентябре. Вместе с тем, Россия также выпустила 5298 дальнобойных беспилотников, что на 6% меньше, чем в предыдущем месяце.

25 октября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что почти каждая атака РФ сопровождается комбинацией баллистических ударов.

По его словам, с начала 2025 года страна-агрессор Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 кинжалов.

30 октября осуществила новую массированную атаку на энергетическую систему Украины ракетами и дронами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Янтарю.

Также критическая инфраструктура повреждена в Винницкой области, пятеро пострадавших. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС.

ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света.

С 19:00 29 октября до утра следующего дня россияне выпустили 705 средств — 52 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистические Кинжал, баллистические Искандер-М/KN-23, три типа крылатых и авиационных ракет, а также 653 дрона различных типов, около 400 из которых — шахматы.

Украинские военные обезвредили 592 беспилотника, 7 крылатых ракет Калибр, 1 крылатую ракету Искандер-К, 21 крылатую ракету Х-101 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Отражали вражескую атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

При этом 4 аэробаллистические Кинжалы, 5 баллистических Искандер-М/KN-23 и еще с дюжину других ракет уничтожить не удалось.