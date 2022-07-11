«Мариупольцев просто не жалко». Войска РФ в Мариуполе хотят привлекать к разминированию исключительно местных жителей — советник мэра 11 июля, 18:45 Советник мэра также призвал местных жителей не соглашаться на работы, поскольку все обещания россиян лживые (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

После гибели российских саперов во временно захваченном Мариуполе оккупанты хотят привлекать к разбору завалов и разминированию заводов исключительно мариупольцев, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«В связи с подрывом российских саперов в субботу на ММК им. Ильича и Азовстали получено команду разбор и расчистку заводов проводить исключительно рабочими — мариупольцами», — пишет он в Telegram.

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По его данным, чтобы привлечь больше мариупольцев к этим работам, в городе распространяют сплетни, что завод якобы «купили китайцы» и тех, кто разбирал завалы якобы будут брать на высокую зарплату после возобновления производства.

«Россияне больше к процессу разминирования привлечены не будут для сохранения личного состава. Переводя на человеческий — мариупольцев просто не жалко, а специалистов из российской армии и МЧС нужно беречь», — добавил Андрющенко.

Советник мэра также призвал местных жителей не соглашаться на работы, поскольку все обещания россиян лживые.

9 июля, по данным Андрющенко, в Мариуполе прогремела серия взрывов. Он уточнял, что в районе завода им. Ильича во время разминирования погибли три российских сапера, а в районе завода Азовсталь оккупанты получили ранения.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

В Мариуполе почти не осталось врачей, а местные жители умирают из-за нехватки лекарств.

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