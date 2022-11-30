РФ увеличила количество авиации на аэродроме Энгельс: в Воздушных силах рассказали, что это может значить
РФ увеличила количество авиации на аэродроме Энгельс, сообщили в Воздушных силах (Фото:Википедия)
Россия увеличила количество авиации на аэродроме Энгельс в Саратовской области. Это может свидетельствовать о ротации российской армии и их намерениях увеличить направления ударов по Украине.
Об этом в эфире Суспільного сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.
В то же время, по его словам, важно исходить не из количества российских самолетов, а из количества ракет для стратегических бомбардировщиков, а их у РФ осталось не так много.
Игнат отметил, что преимущественно у РФ остались ракеты Калибр, Х-101, Х-555 и наземные Искандеры.
Он добавил, что цели РФ остаются неизменными — удары по критической инфраструктуре, прежде всего по энергетике.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.
По данным министра обороны Алексея Резникова, Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины, а 97% целей РФ — гражданские объекты.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что России хватит ракет еще на три-четыре массированные ракетные атаки по территории Украины.