РФ увеличила активность тактической авиации в последние дни — Воздушные силы

1 декабря, 10:17
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В последние дни возросла активно российской тактической авиации (Фото:Maxar Technologies)

В последние дни возросла активно российской тактической авиации (Фото:Maxar Technologies)

В последние дни возросла активно российской тактической авиации, вероятность ракетных ударов по Украине сохраняется.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он призвал сохранять спокойствие и заверил, что ВСУ сделают все для отражения ракетных атак и минимизации их последствий.

Видео дня

«Наша авиация работает, летчики ежедневно уничтожают системы противовоздушной обороны противника и поддерживают наши войска на земле», — сказал Игнат.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.

По данным Der Spiegel, на российском аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области проводятся активные мероприятия. Вероятно, РФ готовится к новому массированному ракетному удару по Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=Lz-__uvOnok
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Ракетные удары Воздушные силы Война России против Украины

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