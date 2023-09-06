Российские войска утром ударили по Запорожью ракетой Искандер — ОВА 6 сентября, 18:11 След от ракеты в небе (иллюстративное фото) (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Российские оккупанты утром в среду, 6 сентября, атаковали Запорожье ракетой Искандер.

Об этом рассказал начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

«Враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры ракетой Искандер, в результате чего ранены два человека», — сообщил он.

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Малашко отметил, что пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь, от госпитализации они отказались.

Армия РФ атаковала Запорожье в 10:24. В тот момент Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

Ночью в регионах Украины объявили воздушную тревогу.

В течение почти трех часов россияне наносили удары дронами по Измаильскому району Одесской области. Есть повреждения припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, погиб один человек.

Утром оккупанты совершили комбинированную атаку на Киев — над столицей сбили все крылатые и баллистические российские ракеты. Всего силы ПВО сбили 23 из 33 воздушных целей.