Оккупанты усилили репрессии против местного населения в захваченной Луганской области, одно из сел заблокировали в поиске «наводчиков» 5 января, 08:56 Российские оккупанты проверяют местное население Луганской области после точных ударов ВСУ по скоплению врага (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты усилили репрессии на территории захваченной Луганской области после точных ударов ВСУ по базам войск РФ и складам с боеприпасами.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, оккупанты заблокировали село Титаровка на выезд и въезд и задержали десятки местных жителей в подозрении в работе на ВСУ. Село расположено рядом с населенным пунктом Половинкино, где россияне также репрессировали местное население.

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Оба села находятся в Старобельском районе.

«Россияне не понимают, что почти каждый местный житель расценивает его как врага, который вместе с разведанными приобретенными другими путями и современной техникой поражения делает оккупантов обреченными на смерть», — добавили в ЦНС.

Накануне в захваченном Должанске Луганской области произошел пожар в госпитале с военными российской оккупационной армии.

Ранее сообщалось, что украинские силы уничтожили склад боеприпасов оккупационных войск РФ в Сватово Луганской области.

