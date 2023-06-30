РФ усиливает Азовский район кораблями Черноморского флота 30 июня, 17:22 Российские военные корабли (Фото:Военно-морской флот РФ/Facebook)

Российские оккупанты создали азовский военно-морской район со штабом во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области, сообщает Military Media Center.

По имеющейся информации, для усиления контроля над Азовским регионом РФ формирует Азовский военно-морской район в составе черноморского флота. Штаб будет располагаться в Мариуполе.

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«Комплектоваться этот военно-морской район будет за счет кораблей черноморского флота и каспийской флотилии ВМФ России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас основные усилия РФ в Азовской и Черноморской операционных зонах сосредоточены на усовершенствовании систем противодиверсионной обороны пунктов базирования сил флота, а также на защите корабельного состава ВМФ РФ.

30 июня в ОК Юг сообщили, что Россия увеличила корабельную группировку в Черном и Азовском морях.

Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщала, что россияне могут готовить новые ракетные обстрелы территории Украины.

