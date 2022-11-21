В Мелитополе РФ усиливает террор против гражданского населения: мэр рассказал об издевательствах оккупантов
Российские оккупанты массово берут в плен гражданских в захваченном Мелитополе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Российские оккупанты усилили террор гражданского населения в захваченном Мелитополе, людей продолжают брать в плен.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона.
По его словам, в Мелитополе есть люди, которые сидят в плену более восьми месяцев оккупации и над ними ежедневно издеваются.
«В последние месяцы рашисты специально привозят „мобиков“ в места, где удерживают жителей города, чтобы они тренировались бить гражданских. Регулярными стали случаи, когда людей пытают током», — отметил Федоров.
Он также рассказал, что есть случаи, когда пленных женщин девять дней держали стоя в морском контейнере.
Войска РФ захватили Мелитополь практически в начале полномасштабного вторжения в Украину. Оккупанты превратили город и Мелитопольский район Запорожской области в сплошную военную базу. Туда свозят технику, вооружение и живую силу. В октябре в захваченный город также начали прибывать мобилизованные россияне, их завозят без формы и снаряжения.
В городе активно работает украинское партизанское движение.
11 ноября в Мелитополе прогремел взрыв в подъезде многоэтажки, где жил коллаборант Андрей Бойко.
15 ноября взрыв произошел возле 24-го училища, где располагалось «очередное логово оккупантов».