В Мелитополе РФ усиливает террор против гражданского населения: мэр рассказал об издевательствах оккупантов 21 ноября, 15:30 Российские оккупанты массово берут в плен гражданских в захваченном Мелитополе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты усилили террор гражданского населения в захваченном Мелитополе, людей продолжают брать в плен.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, в Мелитополе есть люди, которые сидят в плену более восьми месяцев оккупации и над ними ежедневно издеваются.

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«В последние месяцы рашисты специально привозят „мобиков“ в места, где удерживают жителей города, чтобы они тренировались бить гражданских. Регулярными стали случаи, когда людей пытают током», — отметил Федоров.

Он также рассказал, что есть случаи, когда пленных женщин девять дней держали стоя в морском контейнере.

Войска РФ захватили Мелитополь практически в начале полномасштабного вторжения в Украину. Оккупанты превратили город и Мелитопольский район Запорожской области в сплошную военную базу. Туда свозят технику, вооружение и живую силу. В октябре в захваченный город также начали прибывать мобилизованные россияне, их завозят без формы и снаряжения.

В городе активно работает украинское партизанское движение.

11 ноября в Мелитополе прогремел взрыв в подъезде многоэтажки, где жил коллаборант Андрей Бойко.

15 ноября взрыв произошел возле 24-го училища, где располагалось «очередное логово оккупантов».