Жестокие избиения и задержания. Российские оккупанты усилили репрессии против работников Запорожской АЭС — Энергоатом 9 декабря, 12:33 Войска РФ продолжают контролировать ЗАЭС, готовя новые провокации (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Российские оккупанты усилили репрессии против работников Запорожской АЭС, чтобы добиться лояльности к себе.

Как сообщили в пресс-службе Энергоатома в Telegram, 8 декабря военные РФ ворвались в помещение, в котором расположено Управление социальных программ ЗАЭС. В присутствии других сотрудников они жестоко избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. После этого мужчин вывели из помещения и увезли в неизвестном направлении.

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Оккупанты также задержали и «бросили на подвал» начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, который непосредственно отвечает за ядерную и радиационную безопасность.

В Энергоатоме подчеркнули, что так Россия пытается добиться лояльности к себе от проукраинского персонала станции и увеличить количество переводов работников в фейковое АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС. Отмечается, что этой «структурой» руководит Росатом.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

