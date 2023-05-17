Оккупанты усилили обстрелы трех приграничных областей: в Минобороны назвали причину 17 мая, 14:32 ВСУ отбивают атаки РФ в Харьковской, Черниговской и Сумской областях (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

За последний месяц войска РФ существенно увеличили обстрелы приграничных областей — Черниговский, Сумской и Харьковской. В Минобороны заявили, что так оккупанты держат в напряжении Силы обороны Украины.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, за последнюю неделю — с 8 по 16 мая — российские войска произвели 162 обстрела в трех регионах. Больше всего было зафиксировано в Сумской области — 110.

Видео дня

«Артиллерийскими и авиационными ударами в приграничных областях враг пытается постоянно держать в напряжении наши войска и не допустить их задействования по другим направлениям», — пояснила она цель оккупантов.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что войска РФ существенно увеличили обстрелы региона. Враг использует в регионе все имеющееся вооружение — ствольную и реактивную артиллерию, минометы, авиацию, беспилотники, ракетное вооружение и стрелковое оружие.

Черниговскую и Сумскую области оккупанты также обстреливают ежедневно.

По приграничным территориям бьют из минометов, а также используют артиллерию.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружие от союзников.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что Украина хочет полностью закончить войну до зимы.