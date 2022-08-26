Проблемы с «мобилизацией»: ФСБ усилила свою деятельность на оккупированных территориях — Гайдай 26 августа, 09:19 Даже лояльные к РФ жители оккупированных территорий не хотят воевать (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия усилила деятельность ФСБ на временно оккупированных украинских территориях из-за отсутствия поддержки местного населения.

Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, проблемы с принудительной мобилизацией для РФ усиливаются, поскольку даже лояльные к ней местные жители не хотят участвовать в боевых действиях.

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«Видят, что не возвращаются соседи и родственники. В лучшем случае находят их в госпиталях. Как в Алчевске, где по городу даже распространяются объявления: из-за большого количества раненых местная хирургия принимает в дар костыли и инвалидные коляски», — рассказал глава ОВА у себя в Telegram-канале.

Он также добавил, что поддержка Запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве россиян, в связи с чем «линия фронта почти замерла».

«Почти два месяца враг без значительных побед», — отметил Гайдай.

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