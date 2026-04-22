«Увеличили интенсивность атак». В 14-м корпусе сообщили, есть ли признаки подготовки россиянами наступления на Богодухов Харьковской области

Российские войска усилили удары по Богодуховской громаде Харьковской области, однако признаков подготовки к наступлению на этом направлении нет.

Об этом Суспільне сообщил начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса Виталий Саранцев в среду, 22 апреля.

Он отметил, что россияне увеличили интенсивность атак с целью нарушения логистики между двумя областными центрами, а также уничтожения инфраструктуры, в частности объектов электроснабжения и систем связи.

Реклама

В то же время, по словам Саранцева, скопления живой силы или техники РФ на этом направлении не наблюдается. Он также отметил, что нет никаких признаков, которые могли бы свидетельствовать о подготовке россиянами наступления или прорыва именно в направлении Богодухова.

Саранцев добавил, что сейчас оккупанты активизировались по всей линии фронта, и Богодухов не является исключением. Враг наносит удары по линии госграницы и почти по всем приграничным населенным пунктам.

«В конце концов, это и давление на тыл. Это заставляет рассредоточивать средства противовоздушной обороны. Растет нагрузка на местные органы власти, на государственные институты. И, наконец, это психологическое воздействие», — отметил начальник отдела коммуникаций корпуса.

В течение 21 апреля россияне дважды ударили беспилотниками по городу Богодухов, в результате чего пострадали 11 человек. Повреждены гражданские предприятия, административные здания, учреждения торговли и частные дома.

Также 21 апреля спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские войска активизировали штурмовые действия на Харьковщине, в частности под Купянском и Волчанском, пытаясь давить на украинские позиции и сузить плацдарм ВСУ на востоке от Оскола.

По словам Трегубова, сейчас фиксируется общий рост интенсивности боев во всей зоне ответственности, в частности на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях. Исключением остается только Великобурлукское направление, где ситуация относительно спокойная, подчеркнул он. В то же время под Волчанском и Купянском продолжаются активные штурмовые действия россиян.