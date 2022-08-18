Россия угрожает остановить Запорожскую АЭС

18 августа, 12:48
Оккупанты устраивают провокации на ЗАЭС, пытаясь обвинить в этом Украину (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Оккупанты устраивают провокации на ЗАЭС, пытаясь обвинить в этом Украину (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

В Минобороны страны агрессора РФ угрожают остановить работу Запорожской АЭС.

Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишут пропагандисты РИА-Новости.

«При продолжении негативного развития ситуации с украинскими обстрелами может быть рассмотрен вопрос о выводе в холодный резерв 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС», — сказал он.

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Командование российских оккупантов также обвинило Украину в обстрелах ЗАЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

https://www.youtube.com/watch?v=cRiDPyHBDBo&feature=emb_title

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

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Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

11 августа российские оккупанты продолжали обстреливать район Запорожской АЭС, одно из попаданий было рядом с первым энергоблоком.

13 августа оккупанты снова обстреляли территорию ЗАЭС. В ГУР МО сообщили, что они готовят провокацию под украинским флагом.

16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.

Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Запорожская АЭС Война России против Украины

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