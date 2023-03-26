Залп Калибров достигает восьми единиц. Россия вывела в Черное море десяток кораблей, среди них два ракетоносителя

26 марта, 11:13
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Российские корабли (Фото:Крым.Реалии)

Российские корабли (Фото:Крым.Реалии)

По состоянию на утро воскресенья, 26 марта, россияне удерживают в Черном море два ракетоносителя Калибров, общий залп которых может достичь восьми единиц.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ в Telegram.

В Азовское море Россия вывела два вражеских корабля; в Средиземном море – до семи вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет Калибр – общий залп до 20 ракет.

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Ранее в украинской разведке заявили, что Россия будет продолжать наносить ракетные удары, но их массированность и частота будет зависеть от способности накопить запасы.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Черное море Азовское море Средиземное море Военно-морские силы Украины Война России против Украины Калибр

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