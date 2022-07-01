«Мы должны сделать все необходимое». РФ удерживает украинских женщин-военнослужащих — руководитель Азова 1 июля, 23:56 Мужчина проходит мимо мурала с надписью Азовсталь в честь защитников Мариуполя в Киеве (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Российская Федерация во время последнего обмена вернула в Украину только одну женщину, поэтому РФ продолжает удерживать большое количество украинок-военнослужащих.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности командира полка Азов Никита Надточий.

«29 июня состоялся первый обмен военнопленных Российской Федерации на бойцов украинской армии. Благодаря работе Главного управления разведки домой вернулись первые «азовцы», — отметил он.

Видео дня

По словам военного, всего удалось обменять 144 военнослужащих.

«Среди них 95 военнослужащих — это защитники Азовстали. Из всего этого списка на обмен была представлена ​​только одна женщина-военнослужащий», — отметил Надточий.

По его словам, РФ продолжает содержать очень много женщин-медиков, выполнявших боевые задания на территории гарнизона Мариуполь. Надточий добавил, что все вернувшиеся домой украинские бойцы сейчас нуждаются в лечении и длительной реабилитации, чем сейчас занимается патронатная служба Азова и медперсонал больниц.

«Это все — только первые шаги очень тяжелого пути. Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы вернуть своих бойцов домой», — подытожил военный.

Украина и Россия в среду, 29 июня, провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.