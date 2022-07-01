«Мы должны сделать все необходимое». РФ удерживает украинских женщин-военнослужащих — руководитель Азова

1 июля, 23:56
Мужчина проходит мимо мурала с надписью Азовсталь в честь защитников Мариуполя в Киеве (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Мужчина проходит мимо мурала с надписью Азовсталь в честь защитников Мариуполя в Киеве (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Российская Федерация во время последнего обмена вернула в Украину только одну женщину, поэтому РФ продолжает удерживать большое количество украинок-военнослужащих.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности командира полка Азов Никита Надточий.

«29 июня состоялся первый обмен военнопленных Российской Федерации на бойцов украинской армии. Благодаря работе Главного управления разведки домой вернулись первые «азовцы», — отметил он.

Видео дня

По словам военного, всего удалось обменять 144 военнослужащих.

«Среди них 95 военнослужащих — это защитники Азовстали. Из всего этого списка на обмен была представлена ​​только одна женщина-военнослужащий», — отметил Надточий.

https://www.youtube.com/watch?v=b_5WhiM0Udg

По его словам, РФ продолжает содержать очень много женщин-медиков, выполнявших боевые задания на территории гарнизона Мариуполь. Надточий добавил, что все вернувшиеся домой украинские бойцы сейчас нуждаются в лечении и длительной реабилитации, чем сейчас занимается патронатная служба Азова и медперсонал больниц.

«Это все — только первые шаги очень тяжелого пути. Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы вернуть своих бойцов домой», — подытожил военный.

Украина и Россия в среду, 29 июня, провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Обмен пленными Полк Азов Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Алексей Мельник
Военный эксперт
Путин мстит, а генералы зарабатывают. К чему идет «спецоперация» России

Последнее обновление целей «спецоперации», озвученное Путиным 30 июня, существенно корректирует прежние планы… собственно Путина

1 июля, 21:10
Мнения
Конец изобилия: Россия уже сейчас продает свою нефть со скидкой 30%, а дальше она вообще перестанет пользоваться спросом (Фото:Коллаж НВ)
Нефтяной игле Путина пришел конец /
Почему война и эмбарго добьют русскую нефть, и даже Китай не спасет, — авторитетный эксперт
1 июля, 14:32
Геополитика
Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
Деньги от Запада пошли

Июнь стал рекордным месяцем по получению внешней помощи

1 июля, 11:58
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X