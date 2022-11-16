«Голодная сволочь». РФ потратила три ракеты для удара по придорожному ресторану в Запорожской области 16 ноября, 12:00 В Запорожской области ракетным ударом поврежден небольшой ресторан (Фото:t.me/starukhofficial)

Утром в среду, 16 ноября, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Запорожской области. В одном из сел был разрушен небольшой придорожный ресторан.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Сегодня около пяти утра „вторая армия мира“ потратила три ракеты, чтобы разгромить придорожный ресторан в селе Запорожского района. Голодная сволочь. Сами не едят и другим не дают», — написал он.

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Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине, включая Киев.

РФ выпустила по Украине около 100 ракет. До этого самый массовый обстрел после 24 февраля был зафиксирован 10 октября — 84 ракеты.

Под удар попали критически важные объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов, по всей Украине введены аварийные отключения.