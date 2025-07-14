Российские шахеды атаковали Харьковскую область: повреждено промышленное предприятие

14 июля, 02:20
Местные власти подчеркивают необходимость неукоснительного соблюдения мер безопасности во время воздушных тревог (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

В ночь на 14 июля российские войска совершили атаку беспилотниками типа шахед по городу Чугуев Харьковской области.

Как сообщила начальница Чугуевской городской военной администрации Галина Минаева, в результате серии ударов получило повреждения одно из местных промышленных предприятий.

По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет. На месте работают соответствующие службы, продолжается уточнение информации о масштабах разрушений.

Местные власти подчеркивают необходимость неукоснительного соблюдения мер безопасности во время воздушных тревог.

