Российские шахеды атаковали Харьковскую область: повреждено промышленное предприятие

Местные власти подчеркивают необходимость неукоснительного соблюдения мер безопасности во время воздушных тревог (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

В ночь на 14 июля российские войска совершили атаку беспилотниками типа шахед по городу Чугуев Харьковской области.

Как сообщила начальница Чугуевской городской военной администрации Галина Минаева, в результате серии ударов получило повреждения одно из местных промышленных предприятий.

Реклама

По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет. На месте работают соответствующие службы, продолжается уточнение информации о масштабах разрушений.

Местные власти подчеркивают необходимость неукоснительного соблюдения мер безопасности во время воздушных тревог.