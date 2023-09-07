РФ нанесла ракетный удар по Запорожский области: поврежден объект инфраструктуры — глава ОВА 7 сентября, 12:38 РФ атаковала Запорожскую область (Фото:PvkZahid/Facebook)

Днем в четверг, 7 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожскому району Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в своем Telegram.

По его словам, по предварительным данным, оккупанты применили баллистику.

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В эфире национального телемарафона глава ОВА уточнил, что ракета попала по объекту гражданской инфраструктуры, он получил разрушения.

Детали Малашко не уточнил.

В результате атаки пострадавших и погибших нет.

На месте попадания начался пожар. Тип ракеты устанавливается.

6 сентября войска РФ ударили по Запорожью Искандером. Ранения получили два человека, поврежден объект гражданской инфраструктуры.