Ночью войска РФ ударили ракетами по Запорожью: полностью разрушен жилой дом 3 мая, 09:29 Один частный дом полностью разрушен, еще два получили сильные повреждения (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

В ночь на среду, 3 мая, войска РФ ударили ракетами по Запорожью.

Как сообщил и.о. мэра города Анатолий Куртев в своем Telegram, враг атаковал один из частных секторов Запорожья.

В результате один дом разрушен полностью, еще два сильно повреждены. У около 40 домов выбиты окна и повреждены кровли.

Видео дня

Жертв и пострадавших в результате атаки российских оккупантов нет.

На месте работают аварийно-спасательные службы.

Фото: Анатолий Куртев/Telegram

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко добавил, что за минувшие сутки по населенным пунктам региона войска РФ нанесли два ракетных и три авиаудара, а также запустили четыре беспилотника и применили артиллерию.

Новояковловка, Орехов, Гуляйполе и еще 13 прифронтовых сел пережили несколькочасовые обстрелы.

Во многих громадах разрушения — повреждены дома, социальная инфраструктура и коммунальные сети.

Фото: Юрий Малашко/Telegram

Фото: Юрий Малашко/Telegram

В ночь на 3 мая Россия совершила третью за последние шесть дней воздушную массированную атаку. В нескольких регионах Украины раздались взрывы. Силы ПВО уничтожили 21 из 26 дронов-камикадзе. Власти Киева сообщили, что в районе столицы сбили все враждебные цели.

В Днепре беспилотник повредил админздание, в Кропивницком дроны-камикадзе попали в нефтебазу, в Николаевской области — в жилой дом.