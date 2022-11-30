РФ нанесла ракетный удар по Запорожской области: поврежден газораспределительный пункт

30 ноября, 08:58
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Три улицы остались без газа после ракетного удара РФ (Фото:Скриншот видео Александр Старух/Facebook)

Три улицы остались без газа после ракетного удара РФ (Фото:Скриншот видео Александр Старух/Facebook)

В ночь на среду, 30 ноября, войска РФ нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, оккупанты, вероятно, применили ракеты С-300.

В результате атаки был поврежден газораспределительный пункт, в результате чего возник пожар. Его быстро ликвидировали, но без газа осталось три улицы.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Mc3GBbAV9bQ

Обошлось без жертв и пострадавших.

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Запорожской области.

В ночь на 23 ноября ракеты попали в родильное отделение Вольнянска. Погиб двухдневный младенец, его мама и врач остались живы.

В ночь на 25 ноября российские оккупанты выпустили ракеты по пригороду Запорожья. Снаряды упали рядом с больницей и с СТО.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожская область Ракетные удары Война России против Украины

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