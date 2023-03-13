Войска РФ нанесли удар по Сумской области: ракета упала на территории лицея, есть жертвы 13 марта, 13:53 На месте падения ракеты образовалась глубокая воронка (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Днем в понедельник, 13 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по населенному пункту Зноб-Новгородское Сумской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации в Telegram.

Отмечается, что ракета упала на территории местного профессионально-аграрного лицея.

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В результате атаки российских оккупантов погиб гражданский, еще четыре человека получили ранения.

Другие подробности не уточняются.

Фото: Андрей Ермак/Telegram

Ночью в Сумской области было тихо, но утром противник открыл огонь по Шалыгинской громаде из минометов. Было зафиксировано 16 «прилетов».

По предварительным данным, обошлось без разрушений.

Войска РФ систематический обстреливают населенные пункты Сумской области на приграничных территориях. 9 марта во время массированного ракетного удара по Украине в Шостке было зафиксировано три вражеских «прилета».