Войска РФ нанесли удар по Сумской области: ракета упала на территории лицея, есть жертвы

13 марта, 13:53
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На месте падения ракеты образовалась глубокая воронка (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

На месте падения ракеты образовалась глубокая воронка (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Днем в понедельник, 13 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по населенному пункту Зноб-Новгородское Сумской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации в Telegram.

Отмечается, что ракета упала на территории местного профессионально-аграрного лицея.

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В результате атаки российских оккупантов погиб гражданский, еще четыре человека получили ранения.

Другие подробности не уточняются.

Андрей Ермак/Telegram
Фото: Андрей Ермак/Telegram

Ночью в Сумской области было тихо, но утром противник открыл огонь по Шалыгинской громаде из минометов. Было зафиксировано 16 «прилетов».

По предварительным данным, обошлось без разрушений.

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Войска РФ систематический обстреливают населенные пункты Сумской области на приграничных территориях. 9 марта во время массированного ракетного удара по Украине в Шостке было зафиксировано три вражеских «прилета».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Сумская область Ракетные удары Война России против Украины

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