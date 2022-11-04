Войска РФ ударили по Николаеву ракетами С-300: есть разрушения зданий, повреждены авто 4 ноября, 09:55 В результате ракетного удара РФ по Николаеву пострадали припаркованные рядом авто (Фото:Пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук)

В ночь на пятницу, 4 ноября, войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву. Российские оккупанты ударили ракетами С-300.

Об этом сообщил мэр областного центра Александр Сенкевич в Telegram.

В результате вражеской атаки разрушено складское помещение. Еще на одном возник пожар, его удалось оперативно ликвидировать.

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Также повреждено административное здание и припаркованные рядом машины.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким уточнил в своем Telegram, что за минувшие сутки войска РФ также обстреливали населенные пункты Николаевской области.

Днем 3 ноября был атакован населенный пункт Первомайской громады, в результате этого повреждены два жилых дома. Пострадавших нет.

Также обстреливалась территория Баштанского района.

В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Войска РФ систематически обстреливают Николаев и Николаевскую область, атакуя регион ракетами и дронами-камикадзе.

1 ноября оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300, в результате чего пострадал ряд гражданских объектов. Погибла женщина, еще пять человек получили ранения.