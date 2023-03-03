Войска РФ нанесли ракетный удар по Купянску из ЗРК С-300: есть разрушения

3 марта, 08:58
Поделиться:
В Купянске после ударов РФ есть разрушения (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В Купянске после ударов РФ есть разрушения (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Войска РФ нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, российские оккупанты ударили по городу ракетами С-300.

В результате атаки разрушено административное здание и учреждение здравоохранения.

Видео дня

Также вражескими обстрелами повреждено сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище.

В селе Подолы Купянского района враг обстреливал частные дома, погибла женщина.

https://www.youtube.com/watch?v=74rNi7jziGk

За минувшие сутки войска РФ из артиллерии и минометов обстреливал пограничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

РФ систематически атакует Харьковскую область. 6 февраля Синегубов сообщил, что российские оккупанты накапливают технику на Купянском направлении.

Перед этим министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракетные удары Купянск Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X