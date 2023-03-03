Войска РФ нанесли ракетный удар по Купянску из ЗРК С-300: есть разрушения
В Купянске после ударов РФ есть разрушения (Фото:Олег Синегубов/Telegram)
Войска РФ нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области.
Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, российские оккупанты ударили по городу ракетами С-300.
В результате атаки разрушено административное здание и учреждение здравоохранения.
Также вражескими обстрелами повреждено сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище.
В селе Подолы Купянского района враг обстреливал частные дома, погибла женщина.
За минувшие сутки войска РФ из артиллерии и минометов обстреливал пограничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.
РФ систематически атакует Харьковскую область. 6 февраля Синегубов сообщил, что российские оккупанты накапливают технику на Купянском направлении.
Перед этим министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.