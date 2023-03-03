Войска РФ нанесли ракетный удар по Купянску из ЗРК С-300: есть разрушения 3 марта, 08:58 В Купянске после ударов РФ есть разрушения (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Войска РФ нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, российские оккупанты ударили по городу ракетами С-300.

В результате атаки разрушено административное здание и учреждение здравоохранения.

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Также вражескими обстрелами повреждено сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище.

В селе Подолы Купянского района враг обстреливал частные дома, погибла женщина.

За минувшие сутки войска РФ из артиллерии и минометов обстреливал пограничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

РФ систематически атакует Харьковскую область. 6 февраля Синегубов сообщил, что российские оккупанты накапливают технику на Купянском направлении.

Перед этим министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.