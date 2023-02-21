Войска РФ ударили по Купянску и приграничным населенным пунктам в Харьковской области 21 февраля, 09:57 РФ практически ежедневно обстреливает населенные пункты Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Поздно вечером в понедельник, 20 февраля, войска РФ нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, в результате атаки российских оккупантов повреждены заведение дошкольного образования и спортивный объект. В ночь на вторник, 21 февраля, РФ обстреляла село Ковшаровка Купянского района.

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Всего за минувшие сутки враг атаковал более 25 приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

В населенных пунктах Двуречная и Новоосиново Купянского района в результате обстрелов повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, хозяйственные сооружения, произошли пожары.

В Волчанске поврежден частный жилой дом.

Обошлось без погибших и пострадавших.

6 февраля Синегубов сообщил, что российские оккупанты накапливают технику на Купянском направлении.

Перед этим министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.