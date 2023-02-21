Войска РФ ударили по Купянску и приграничным населенным пунктам в Харьковской области

21 февраля, 09:57
Поделиться:
РФ практически ежедневно обстреливает населенные пункты Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

РФ практически ежедневно обстреливает населенные пункты Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Поздно вечером в понедельник, 20 февраля, войска РФ нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, в результате атаки российских оккупантов повреждены заведение дошкольного образования и спортивный объект. В ночь на вторник, 21 февраля, РФ обстреляла село Ковшаровка Купянского района.

Видео дня

Всего за минувшие сутки враг атаковал более 25 приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

В населенных пунктах Двуречная и Новоосиново Купянского района в результате обстрелов повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, хозяйственные сооружения, произошли пожары.

В Волчанске поврежден частный жилой дом.

https://www.youtube.com/watch?v=g4A322kgpto

Обошлось без погибших и пострадавших.

6 февраля Синегубов сообщил, что российские оккупанты накапливают технику на Купянском направлении.

Перед этим министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Харьковская область Ракетные удары Купянск Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X