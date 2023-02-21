Войска РФ ударили по Купянску и приграничным населенным пунктам в Харьковской области
РФ практически ежедневно обстреливает населенные пункты Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)
Поздно вечером в понедельник, 20 февраля, войска РФ нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области.
Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, в результате атаки российских оккупантов повреждены заведение дошкольного образования и спортивный объект. В ночь на вторник, 21 февраля, РФ обстреляла село Ковшаровка Купянского района.
Всего за минувшие сутки враг атаковал более 25 приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.
В населенных пунктах Двуречная и Новоосиново Купянского района в результате обстрелов повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, хозяйственные сооружения, произошли пожары.
В Волчанске поврежден частный жилой дом.
Обошлось без погибших и пострадавших.
6 февраля Синегубов сообщил, что российские оккупанты накапливают технику на Купянском направлении.
Перед этим министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.