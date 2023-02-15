Войска РФ нанесли ракетные удары по Купянску: в ОВА рассказали о последствиях

15 февраля, 09:51
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Российские оккупанты дважды атаковали Купянск, есть разрушения (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Российские оккупанты дважды атаковали Купянск, есть разрушения (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

За минувшие сутки войска РФ нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, в результате вражеской атаки значительные повреждения получил многоэтажный жилой дом.

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Российские оккупанты также повторно ударили по Купянску утром в среду, 15 февраля.

Повреждены три частных жилых дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары.

В результате ударов войск РФ обошлось без погибших и пострадавших.

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Также за минувшие сутки враг атаковал из танков, минометов и артиллерии Крахмальное, Берестовое, Табаевку и Двуречную.

Также под вражеским огнем были Ветеринарное, Гранов, Глубокое, Волчанск и Чугуновка.

6 февраля Синегубов сообщил, что российские оккупанты накапливают технику на Купянском направлении.

https://www.youtube.com/watch?v=dA3zKpnWwNo

Перед этим министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракетные удары Купянск Война России против Украины

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