Войска РФ нанесли ракетные удары по Купянску: в ОВА рассказали о последствиях 15 февраля, 09:51 Российские оккупанты дважды атаковали Купянск, есть разрушения (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

За минувшие сутки войска РФ нанесли ракетный удар по Купянску Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, в результате вражеской атаки значительные повреждения получил многоэтажный жилой дом.

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Российские оккупанты также повторно ударили по Купянску утром в среду, 15 февраля.

Повреждены три частных жилых дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары.

В результате ударов войск РФ обошлось без погибших и пострадавших.

Также за минувшие сутки враг атаковал из танков, минометов и артиллерии Крахмальное, Берестовое, Табаевку и Двуречную.

Также под вражеским огнем были Ветеринарное, Гранов, Глубокое, Волчанск и Чугуновка.

6 февраля Синегубов сообщил, что российские оккупанты накапливают технику на Купянском направлении.

Перед этим министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.