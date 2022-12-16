РФ ударила ракетами по Кривому Рогу: есть попадание в жилой дом, под завалами могут быть люди 16 декабря, 09:39 ГСЧС

Утром в пятницу, 16 декабря, войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, есть попадание в жилой дом.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

«Попадание в жилой дом. Есть разрушение. Под завалами могут находиться люди», — отметил он.

По словам Тимошенко, на месте уже работают все экстренные службы.

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Утром 16 декабря войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину. В ряде областей работает ПВО, в Харьковской и Днепропетровской областях попадание в инфраструктурные объекты.

В Киеве зафиксированы взрывы в трех районах украинской столицы — Деснянском, Днепровском и Голосеевском.