Войска РФ снова нанесли ракетный удар по Краматорску — мэр 23 декабря, 13:58 Последствия ракетного удара по Краматорску 22 декабря (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Днем в пятницу, 23 декабря, войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в своем Facebook.

«Подонки снова бьют ракетами по Краматорску. Находитесь в укрытиях», — отметил он.

О возможных разрушениях и жертвах среди местного населения пока не сообщается.

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Накануне российские оккупанты также ударили ракетами по Краматорску.

Гончаренко сообщил, что снаряды упали в промышленной зоне и попали в здание школы. Оно получило сильные разрушения. Также ударной волной повреждено более 10 многоквартирных домов.

Ситуация на фронте в Донецкой области остается наиболее сложной. Ожесточенные бои идут в районе Бахмута, армия РФ пытается пробить оборону ВСУ.

