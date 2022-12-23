Войска РФ снова нанесли ракетный удар по Краматорску — мэр
Последствия ракетного удара по Краматорску 22 декабря (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)
Днем в пятницу, 23 декабря, войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области.
Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в своем Facebook.
«Подонки снова бьют ракетами по Краматорску. Находитесь в укрытиях», — отметил он.
О возможных разрушениях и жертвах среди местного населения пока не сообщается.
Накануне российские оккупанты также ударили ракетами по Краматорску.
Гончаренко сообщил, что снаряды упали в промышленной зоне и попали в здание школы. Оно получило сильные разрушения. Также ударной волной повреждено более 10 многоквартирных домов.
Ситуация на фронте в Донецкой области остается наиболее сложной. Ожесточенные бои идут в районе Бахмута, армия РФ пытается пробить оборону ВСУ.