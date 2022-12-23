Войска РФ снова нанесли ракетный удар по Краматорску — мэр

23 декабря, 13:58
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Последствия ракетного удара по Краматорску 22 декабря (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Последствия ракетного удара по Краматорску 22 декабря (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Днем в пятницу, 23 декабря, войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в своем Facebook.

«Подонки снова бьют ракетами по Краматорску. Находитесь в укрытиях», — отметил он.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0dkJjn4DCfkNFAS55YSdtQb8SKaF7FRfgEJRJ9EY2Tibu7ib1UXdVbewhZbSWmSgvl

О возможных разрушениях и жертвах среди местного населения пока не сообщается.

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Накануне российские оккупанты также ударили ракетами по Краматорску.

Гончаренко сообщил, что снаряды упали в промышленной зоне и попали в здание школы. Оно получило сильные разрушения. Также ударной волной повреждено более 10 многоквартирных домов.

https://www.youtube.com/watch?v=-JULjy-c6P0

Ситуация на фронте в Донецкой области остается наиболее сложной. Ожесточенные бои идут в районе Бахмута, армия РФ пытается пробить оборону ВСУ.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Краматорск Донецкая область Ракетные удары Война России против Украины

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