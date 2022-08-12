Войска РФ нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску — мэр

12 августа, 10:26
Удары РФ разрушили частные дома (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Удары РФ разрушили частные дома (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

С ночи пятницы, 12 августа, войска РФ нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook.

По его словам, в результате атак разрушены дома в частном секторе.

Информация о пострадавших не поступала.

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«Оккупанты уничтожают все на своем пути — тактика террористов», — добавил Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0U75MEgXdT857Q7WCgo5ZFPoxnQqSPN8JNFiaY5vdRULPTdXY7fkGMoanepS78bvVl

Он также опубликовал фото и видео последствий ударов войск РФ.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02SHFTq5HrRmUkAq5Em4RcgWtpSX4kt49PTdZuWtk99gZDis68f6EnN6BMKUhFs3qjl

В полиции Донецкой области в Facebook рассказали, что за минувшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты 37 раз.

Больше всего ударов — 11 оккупанты нанесли по Авдеевке. Также атаковали города Бахмут, Краматорск, Славянск, Курахово, Красногоровка, Марьинка, Торецк, Соледар, Часов Яр, Железное, пгт Желанное, Очеретино, села Карловка, Мемрик, Одрадовка, Орловка, Новожеланное, Новониколаевка, Пески.

https://www.youtube.com/watch?v=anvU8jPLm8c&t=8s

Российские войска били ракетами, ЗРК С-300, а также Градами, Ураганами, артиллерией и танками.

Разрушены и повреждены 54 объекта — 39 жилых домов, здания коксохимического завода, железнодорожная станция, админпомещение и гаражи.

https://www.facebook.com/don.gunp/posts/pfbid0K9Ed5yzQQvkL2jSvGjRFqrFdPfVjrPApdVByCjTjbxevxMrtZKbFKFDEfEyPGpB1l

После почти полного захвата Луганской области войска РФ значительно усилили обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые горячие направления боевых действий в Донецкой области отбирают много жизней и усилий.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Краматорск Донецкая область Ракетные удары Война России против Украины

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