Войска РФ нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску — мэр 12 августа, 10:26 Удары РФ разрушили частные дома (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

С ночи пятницы, 12 августа, войска РФ нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook.

По его словам, в результате атак разрушены дома в частном секторе.

Информация о пострадавших не поступала.

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«Оккупанты уничтожают все на своем пути — тактика террористов», — добавил Гончаренко.

Он также опубликовал фото и видео последствий ударов войск РФ.

В полиции Донецкой области в Facebook рассказали, что за минувшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты 37 раз.

Больше всего ударов — 11 оккупанты нанесли по Авдеевке. Также атаковали города Бахмут, Краматорск, Славянск, Курахово, Красногоровка, Марьинка, Торецк, Соледар, Часов Яр, Железное, пгт Желанное, Очеретино, села Карловка, Мемрик, Одрадовка, Орловка, Новожеланное, Новониколаевка, Пески.

Российские войска били ракетами, ЗРК С-300, а также Градами, Ураганами, артиллерией и танками.

Разрушены и повреждены 54 объекта — 39 жилых домов, здания коксохимического завода, железнодорожная станция, админпомещение и гаражи.

После почти полного захвата Луганской области войска РФ значительно усилили обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые горячие направления боевых действий в Донецкой области отбирают много жизней и усилий.

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