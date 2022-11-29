Атака РФ на Днепр: оккупанты выпустили по городу четыре ракеты

29 ноября, 08:34
Поделиться:
Последние дни РФ наносит ракетные удары по Днепру (Фото:ГСЧС)

Последние дни РФ наносит ракетные удары по Днепру (Фото:ГСЧС)

В ночь на вторник, 29 ноября, войска РФ выпустили по Днепру четыре ракеты.

Такие уточненные данные озвучил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«По уточненной информации, россияне атаковали Днепр четырьмя ракетами. Серьезные разрушения и пожар, который пожарные уже потушили», — отметил он.

Видео дня

Глава ОВА добавил, что в результате атаки российских оккупантов погибших и раненых нет.

Ночью войска РФ также обстреливали Никопольский район из Ураганов и тяжелой артиллерии.

https://www.youtube.com/watch?v=FjxmxcO8Zy0

Под вражеский огонь попала Красногригорьевская громада. Местные жители не пострадали.

В других районах была объявлена воздушная тревога, но обошлось без атак войск РФ.

В ночь на 29 ноября РФ выпустила по Днепру ракеты, сообщалось о нескольких снарядах. Ракеты попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения, начался пожар.

26 ноября РФ также нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша. Трое еще находятся в больнице. Погиб один человек.

На следующий день, 27 ноября, оккупанты атаковали Кривой Рог. Две ракеты попали по объекту транспортной инфраструктуры, есть серьезные разрушения.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Ракетные удары Город Днепр Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X