Атака РФ на Днепр: оккупанты выпустили по городу четыре ракеты 29 ноября, 08:34 Последние дни РФ наносит ракетные удары по Днепру (Фото:ГСЧС)

В ночь на вторник, 29 ноября, войска РФ выпустили по Днепру четыре ракеты.

Такие уточненные данные озвучил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«По уточненной информации, россияне атаковали Днепр четырьмя ракетами. Серьезные разрушения и пожар, который пожарные уже потушили», — отметил он.

Видео дня

Глава ОВА добавил, что в результате атаки российских оккупантов погибших и раненых нет.

Ночью войска РФ также обстреливали Никопольский район из Ураганов и тяжелой артиллерии.

Под вражеский огонь попала Красногригорьевская громада. Местные жители не пострадали.

В других районах была объявлена воздушная тревога, но обошлось без атак войск РФ.

В ночь на 29 ноября РФ выпустила по Днепру ракеты, сообщалось о нескольких снарядах. Ракеты попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения, начался пожар.

26 ноября РФ также нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша. Трое еще находятся в больнице. Погиб один человек.

На следующий день, 27 ноября, оккупанты атаковали Кривой Рог. Две ракеты попали по объекту транспортной инфраструктуры, есть серьезные разрушения.