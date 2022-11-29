Масштабные разрушения. Глава ОВА показал последствия ракетного удара РФ по Днепру 29 ноября, 13:56 Частное предприятие в Днепре после ударов российскими ракетами (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко показал последствия ракетных ударов войск РФ по Днепру в ночь на вторник, 29 ноября.

Он опубликовал фото, на которых видны масштабные разрушения частного предприятия.

«Это то, что осталось от частного предприятия в Днепре после ночной атаки российских ракет. „Русский мир“ несет только разруху. И будет отвечать за все свои преступления», — написал он в своем Telegram.

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В ночь на 29 ноября РФ выпустила по Днепру четыре ракеты. Они попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения, начался пожар.

26 ноября РФ также нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша. Трое еще находятся в больнице. Погиб один человек.

На следующий день, 27 ноября, оккупанты атаковали Кривой Рог. Две ракеты попали по объекту транспортной инфраструктуры, есть серьезные разрушения.