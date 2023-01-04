Войска РФ ударили по жилым кварталам Никополя из тяжелой артиллерии: в Днепропетровской ОВА рассказали о повреждениях

4 января, 08:24
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Ночью российские оккупанты обстреляли Никопольский район (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Ночью российские оккупанты обстреляли Никопольский район (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на среду, 4 января, войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, ударив по жилым кварталам Никополя из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, в жилые кварталы Никополя прилетели около десяти снарядов российских оккупантов.

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Обошлось без жертв и пострадавших.

В Никополе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек. Также поврежден автомобиль, газопровод и линия электропередач.

https://www.youtube.com/watch?v=JRrasOLz5mQ

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. За последние полгода только три ночи в регионе прошли без сирен и обстрелов.

В ночь на 2 января РФ атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. В Днепропетровской области били по Никополю и Марганцу. Силы украинской ПВО сбили над регионом три вражеских беспилотника, а также ракету Х59, она летела на Днепр.

В ночь на 3 января также пострадал Никополь.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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