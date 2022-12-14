Войска РФ атаковали жилые кварталы Никополя и Марганца: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов

14 декабря, 08:57
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Оккупанты обстреляли жилой сектор населенных пунктов Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Оккупанты обстреляли жилой сектор населенных пунктов Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на среду, 14 декабря, войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Оккупанты выпускали снаряды из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной аадминистрации Валентин Резниченко в Telegram, наиболее пострадали Никополь и Марганец, по жилым кварталам этих городов враг выпустил более 50 снарядов.

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В Никополе повреждено несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередач.

В Марганце российские оккупанты повредили около десяти частных домов и хозяйственных построек, авто, газопроводы и электросети.

Во дворах местных жителей начались пожары, их уже удалось потушить.

https://www.youtube.com/watch?v=GFkf6AbsPaI&t=1134s

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

В других районах области ночью было относительно спокойно.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, чаще всего из Градов и тяжелой артиллерии. Оккупанты также применяют для атак на регион дроны-камикадзе. 7 декабря декабря удалось сбить все восемь ударных вражеских беспилотников.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Никополь Марганец Война России против Украины

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