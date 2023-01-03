Войска РФ обстреляли жилой квартал в Курахово: один снаряд попал в многоэтажку, погиб человек, есть раненые 3 января, 13:36 Артиллерийский снаряд российских оккупантов попал в жилую многоэтажку в Курахово (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Утром во вторник, 3 января, войска РФ обстреляли жилой квартал в Курахово Донецкой области, один из снарядов попал в многоэтажку. Погиб человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты ударили по городу из артиллерии.

«Один снаряд попал непосредственно в многоэтажку. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания», — отметил Кириленко.

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Он призвал гражданских эвакуироваться из Донецкой области.

Ситуация на фронте в Донецкой области остается наиболее сложной. В последние дни войска РФ усилили обстрелы прифронтовых городов.

2 января россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке Донецкой области. Одна из ракет попала в ледовую арену Альтаир. Повреждены также здания церкви, автовокзала, частные дома.

Оккупанты также атаковали Краматорск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на Донбассе российские оккупанты пытаются продвинуться, используя все доступные ресурсы.





