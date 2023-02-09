Войска РФ ударили по жилому кварталу Никополя из тяжелой артиллерии 9 февраля, 08:58 Снаряды российских оккупантов повредили 16 жилых домов (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

В ночь на четверг, 9 февраля, войска РФ обстреляли Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем Telegram.

По его словам, снаряды попали по жилому кварталу города. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

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Повреждены 16 жилых домов и одно частное предприятие. Также снаряды российских оккупантов разбили семь хозяйственных сооружений, еще одно здание полностью разрушено. Зацепили также два автомобиля, электросети и газопровод.

Войска РФ обстреливают населенные пункты Днепропетровской области практически ежедневно с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

