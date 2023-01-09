Войска РФ ударили из артиллерии по жилому кварталу Херсона, есть жертвы 9 января, 14:48 В результате вражеского артиллерийского обстрела Херсона погиб человек (Фото:Скриншот видео Ярослав Янушевич/Telegram)

Днем в понедельник, 9 января, войска РФ обстреляли Херсон из артиллерии. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, под огнем российских оккупантов оказался жилой квартал города.

Врачи борются за жизнь женщины, получившей сквозное ранение обломками российских снарядов.



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В Херсонской областной прокуратуре уточнили, что погибший - мужчина, проходивший возле супермаркета, рядом с которым попал вражеский снаряд.



По предварительной информации правоохранителей, враг совершил обстрел около 12:55 из минометов.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Армия РФ регулярно атакует Херсонскую область и Херсон.

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