Войска РФ обстреляли Херсон: сильно повреждено здание Херсонской ОВА, в городе шесть человек ранены

14 декабря, 13:39
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Снаряды оккупантов попали в здание Херсонской ОВА (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Снаряды оккупантов попали в здание Херсонской ОВА (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Днем в среду, 14 декабря, войска РФ обстреляли Херсон — повреждено здание Херсонской областной военной администрации, в городе ранены шесть человек.

Как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, в Херсонской ОВА повреждены первые два этажа.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Видео дня

Глава ОВА Ярослав Янушевич показал видео последствий обстрела здания российскими оккупантами. Видно, что внутри здания сильные повреждения.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1602989246977134592

Издание Ґрунт также опубликовало видео, на котором зафиксирован момент прилета по зданию.

https://twitter.com/grntmedia/status/1602988093568651264

В прокуратуре Херсонской области в Telegram добавили, что в результате вражеского обстрела Херсона также шесть гражданских получили ранения.

В результате удара по зданию ОВА взрывной волной выбиты окна в жилых домах. В одном из частных домов в результате попадания снаряда в крышу поднялся пожар.

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По предварительной информации, оккупанты обстреляли город из реактивных систем залпового огня с временно оккупированной территории.

https://www.youtube.com/embed/stxEqp5mHQE

После бегства российских оккупантов из Херсона 11 ноября войска РФ начали практически ежедневно обстреливать деоккупированный город. 12 декабря был обстрелян микрорайон ХБК, два человека погибли, еще пять получили ранения.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины

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