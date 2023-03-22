Обстрел жилых районов Запорожья: ракеты попали в две многоэтажки, один человек погиб, 25 ранены, включая троих детей — онлайн
Последствия удара РФ по жилой многоэтажке в Запорожье 22 марта (Фото:REUTERS/Stringer)
Днем в среду, 22 марта, войска РФ обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом, момент нового военного преступления россиян был зафиксирован на видео. NV следить за последствиями трагедии.
Что известно об обстреле Запорожья 22 марта — главное:
- днем россияне обстреляли районы Запорожья и остров Хортицу, глава Запорожской ОВА сообщил о шести выпущенных по городу ракетах;
- по данным городских властей, как минимум одна из них попала в два девятиэтажных жилых дома в спальном районе (в угол между домами), рядом нет военных объектов;
- известно по меньшей мере об одном погибшем и 25 пострадавших, из них трое детей;
- Зеленский показал видео попадания одной из ракет в многоэтажку и призвал мир к большему единству и решительности, чтобы «быстрее победить российский террор и защитить жизни»;
- Запорожская областная прокуратура возбудила дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
15:30 Россия попала по Запорожью шестью ракетами, их тип устанавливается — прокуратура
По факту преступного массированного обстрела Запорожья областная прокуратура открыла уголовное производство (нарушение законов и обычаев войны, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В Офисе генпрокурора уточнили следующие данные о сегодняшних ударах России по Запорожью:
- около 12:00 22 марта российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет, тип которых устанавливается;
- по предварительным данным, пострадали более 20 человек, среди них трое детей;
- одна из ракет попала между двумя многоэтажками, в которых частично разрушены квартиры, балконы, повреждены крыши и выбиты окна;
- взрывной волной и обломками также повреждены другие расположенные рядом жилые дома, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры города;
- поисково-спасательная операция продолжается, под завалами находятся люди.
15:15 Последствия военного преступления РФ в Запорожье 22 марта — фоторепортаж Reuters
15:05 За все теракты будет ответ: Ермак показал флаг Украины, уцелевший на балконе многоэтажки в Запорожье
14:52 «Теперь и мой дом»: запорожский хирург и волонтер Станислав Стойков показал последствия обстрела многоэтажек
По словам Стойкова, его квартира расположена в одном из пострадавших от обстрела жилых домов Запорожья: в кухне видны выбитые стекла и разбитая мебель.
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В другом видео Станислав Стойков показал людей, раненых сегодня в результате обстрела многоэтажек, которым он успел оказать первую помощь. Стойков — запорожский хирург, которые также развозить гуманитарные грузы по всей Запорожской области с первых дней полномасштабной войны.
14:43 Видео с места попадания российских ракет в жилые многоэтажки
14:31 В Запорожье и области — отбой тревоги
14:13 Количество пострадавших может увеличиться, всего зафиксировано шесть «прилетов» — ОВА
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко подтвердил данные об одном погибшем вследствие удара по жилым домам в Запорожье.
«Только что пришло подтверждение, что в больнице среди тех, кого забрали отсюда (с места обстрела), уже есть один погибший», — сказал Малашко в эфире национального телемарафона.
Он сообщил о попаданиях шести российских ракет.
«Проводятся аварийно-поисковые работы. Я думаю, что количество пострадавших может увеличиться, поскольку в здании находились люди во время обеденного перерыва», — подытожил он.
14:02 Обновленные данные о пострадавших: в больницах 25 человек, один из раненых умер
«К сожалению, один пострадавший человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб», — сообщил Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета.
По его обновленной информации, сейчас в больницах находятся 25 человек: трое — в тяжелом состоянии, 19 — в среднем, 3 — в легком (из них двое детей 7 и 9 лет).
14:00 Еще одна из ракет попала в жилой дом в Запорожье, вероятно не разорвавшись — СМИ
Фото публикует портал Новости Донбасса.
13:55 В Запорожье и Запорожской области объявлена воздушная тревога
ZN сообщает о новой угрозе российского удара по Запорожской области наземным оружием.
13:50 Новые фото последствий обстрела Запорожья: пострадали две девятиэтажки
13:38 Последствия обстрела Запорожья: известно о 18 раненых, ракеты попали в две девятиэтажки
Об этом сообщил Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета.
По его словам, под обстрел российских военных преступников попали два девятиэтажных жилых дома.
«В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет). 11 взрослых госпитализированы (из них четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро — в среднем). Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Детей сейчас везут в медицинские учреждения», — сообщил Куртев.
13:27 Спальный район Запорожья: в многоэтажку попали две ракеты — Запорожская ОГА
Власти области подчеркнули, что место попадания в жилой дом — это спальный район Запорожья, а рядом нет военных объектов.
13:15 Зеленский показал момент удара российской ракеты по многоэтажке в Запорожье — видео
Владимир Зеленский подчеркнул, что такая атака РФ не должна стать «просто обычным днем» в Украине или где угодно в Европе и мире, призвав к большему единству и решительности, «чтобы быстрее победить российский террор и защитить жизнь».
«Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадание по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей», — говорится в Telegram Зеленского.
12:59 Прямое попадание в жилую многоэтажку. Появились фото и видео последствий массированного удара РФ по Запорожью
Ракета российских оккупантов попала в жилую многоэтажку в Запорожье во время обстрела города днем в среду, 22 марта.
Суспільне Запоріжжя опубликовало фото и видео последствий. На кадрах видно, как после атаки в доме начался пожар. Часть квартир разрушены, во всем доме повыбивало окна.
Есть разрушения.
О пострадавших пока не сообщается.
11:53 Войска РФ обстреливают Запорожье: бьют по острову Хортица и жилым домам — Ермак
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram.
«Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем — жилые дома, также остров Хортица», — уточнил он.
Другие детали пока не сообщаются.
И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев призвал жителей города срочно идти в укрытие и находиться там.
По всей области объявлена воздушная тревога. Суспільне сообщало о нескольких взрывах в городе.
В ночь на 22 марта в северных областях Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога: РФ массово атаковала дронами.
В Житомирской области есть попадание в объект инфраструктуры.
В Ржищеве Киевской области повреждены гражданские объекты. Четыре человека погибли, 20 ранены. Под завалами находятся люди.