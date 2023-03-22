Обстрел жилых районов Запорожья: ракеты попали в две многоэтажки, один человек погиб, 25 ранены, включая троих детей — онлайн 22 марта, 15:31 Последствия удара РФ по жилой многоэтажке в Запорожье 22 марта (Фото:REUTERS/Stringer)

Днем в среду, 22 марта, войска РФ обстреляли Запорожье. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом, момент нового военного преступления россиян был зафиксирован на видео. NV следить за последствиями трагедии.

Что известно об обстреле Запорожья 22 марта — главное:

днем россияне обстреляли районы Запорожья и остров Хортицу, глава Запорожской ОВА сообщил о шести выпущенных по городу ракетах;

по данным городских властей, как минимум одна из них попала в два девятиэтажных жилых дома в спальном районе ( в угол между домами), рядом нет военных объектов;

в угол между домами), рядом нет военных объектов; известно по меньшей мере об одном погибшем и 25 пострадавших, из них трое детей;

Зеленский показал видео попадания одной из ракет в многоэтажку и призвал мир к большему единству и решительности, чтобы « быстрее победить российский террор и защитить жизни»;

быстрее победить российский террор и защитить жизни»; Запорожская областная прокуратура возбудила дело по факту нарушения законов и обычаев войны ( ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Видео дня

15:30 Россия попала по Запорожью шестью ракетами, их тип устанавливается — прокуратура

По факту преступного массированного обстрела Запорожья областная прокуратура открыла уголовное производство (нарушение законов и обычаев войны, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Офисе генпрокурора уточнили следующие данные о сегодняшних ударах России по Запорожью:

около 12:00 22 марта российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет, тип которых устанавливается;

по предварительным данным, пострадали более 20 человек, среди них трое детей;

одна из ракет попала между двумя многоэтажками, в которых частично разрушены квартиры, балконы, повреждены крыши и выбиты окна;

взрывной волной и обломками также повреждены другие расположенные рядом жилые дома, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры города;

поисково-спасательная операция продолжается, под завалами находятся люди.

15:15 Последствия военного преступления РФ в Запорожье 22 марта — фоторепортаж Reuters



Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

15:05 За все теракты будет ответ: Ермак показал флаг Украины, уцелевший на балконе многоэтажки в Запорожье



14:52 «Теперь и мой дом»: запорожский хирург и волонтер Станислав Стойков показал последствия обстрела многоэтажек

По словам Стойкова, его квартира расположена в одном из пострадавших от обстрела жилых домов Запорожья: в кухне видны выбитые стекла и разбитая мебель.

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В другом видео Станислав Стойков показал людей, раненых сегодня в результате обстрела многоэтажек, которым он успел оказать первую помощь. Стойков — запорожский хирург, которые также развозить гуманитарные грузы по всей Запорожской области с первых дней полномасштабной войны.

14:43 Видео с места попадания российских ракет в жилые многоэтажки

14:31 В Запорожье и области — отбой тревоги

14:13 Количество пострадавших может увеличиться, всего зафиксировано шесть «прилетов» — ОВА

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко подтвердил данные об одном погибшем вследствие удара по жилым домам в Запорожье.



«Только что пришло подтверждение, что в больнице среди тех, кого забрали отсюда (с места обстрела), уже есть один погибший», — сказал Малашко в эфире национального телемарафона.



Он сообщил о попаданиях шести российских ракет.

«Проводятся аварийно-поисковые работы. Я думаю, что количество пострадавших может увеличиться, поскольку в здании находились люди во время обеденного перерыва», — подытожил он.

14:02 Обновленные данные о пострадавших: в больницах 25 человек, один из раненых умер

«К сожалению, один пострадавший человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб», — сообщил Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета.

По его обновленной информации, сейчас в больницах находятся 25 человек: трое — в тяжелом состоянии, 19 — в среднем, 3 — в легком (из них двое детей 7 и 9 лет).

14:00 Еще одна из ракет попала в жилой дом в Запорожье, вероятно не разорвавшись — СМИ

Фото публикует портал Новости Донбасса.

13:55 В Запорожье и Запорожской области объявлена воздушная тревога

ZN сообщает о новой угрозе российского удара по Запорожской области наземным оружием.

13:50 Новые фото последствий обстрела Запорожья: пострадали две девятиэтажки



Фото: Анатолий Куртев / Телеграм

Фото: Анатолий Куртев / Телеграм

Фото: Анатолий Куртев / Телеграм

13:38 Последствия обстрела Запорожья: известно о 18 раненых, ракеты попали в две девятиэтажки

Об этом сообщил Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета.

По его словам, под обстрел российских военных преступников попали два девятиэтажных жилых дома.



«В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет). 11 взрослых госпитализированы (из них четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро — в среднем). Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Детей сейчас везут в медицинские учреждения», — сообщил Куртев.



13:27 Спальный район Запорожья: в многоэтажку попали две ракеты — Запорожская ОГА

Власти области подчеркнули, что место попадания в жилой дом — это спальный район Запорожья, а рядом нет военных объектов.

13:15 Зеленский показал момент удара российской ракеты по многоэтажке в Запорожье — видео

Владимир Зеленский подчеркнул, что такая атака РФ не должна стать «просто обычным днем» в Украине или где угодно в Европе и мире, призвав к большему единству и решительности, «чтобы быстрее победить российский террор и защитить жизнь».

«Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадание по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей», — говорится в Telegram Зеленского.

12:59 Прямое попадание в жилую многоэтажку. Появились фото и видео последствий массированного удара РФ по Запорожью

Ракета российских оккупантов попала в жилую многоэтажку в Запорожье во время обстрела города днем в среду, 22 марта.

Суспільне Запоріжжя опубликовало фото и видео последствий. На кадрах видно, как после атаки в доме начался пожар. Часть квартир разрушены, во всем доме повыбивало окна.

Есть разрушения.

О пострадавших пока не сообщается.

11:53 Войска РФ обстреливают Запорожье: бьют по острову Хортица и жилым домам — Ермак



Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram.

«Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем — жилые дома, также остров Хортица», — уточнил он.

Другие детали пока не сообщаются.

И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев призвал жителей города срочно идти в укрытие и находиться там.

По всей области объявлена воздушная тревога. Суспільне сообщало о нескольких взрывах в городе.

В ночь на 22 марта в северных областях Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога: РФ массово атаковала дронами.

В Житомирской области есть попадание в объект инфраструктуры.

В Ржищеве Киевской области повреждены гражданские объекты. Четыре человека погибли, 20 ранены. Под завалами находятся люди.