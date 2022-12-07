Оккупанты ударили по Запорожской области беспилотниками и ракетами С-300, разрушены дома, среди раненых есть ребенок 7 декабря, 08:52 Последствия атак российских оккупантов по Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegram)

В ночь на среду, 7 декабря, войска РФ атаковали Запорожскую область беспилотниками и ракетами С-300, шесть вражеских БПЛА удалось сбить.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

Российские оккупанты ударили по двум громадам региона.

В одном из сел разрушены два дома, еще восемь получили повреждения. Предварительно известно о трех раненых, в том числе 15-летней девочке.

Видео дня

В другом селе в результате взрыва ракеты разрушен один дом, еще десять получили повреждения. Обошлось без жертв и пострадавших.

Старух также уточнил, что силы обороны сбили шесть БПЛА российских оккупантов.

В ночь на 7 декабря РФ запустила по Украине дроны-камикадзе, всего за сутки удалось сбить 14 иранских беспилотников Shahed-136.

В Днепропетровской области ВСУ уничтожили восемь дронов-камикадзе, которые пытались нанесли удары по населенным пунктам региона.