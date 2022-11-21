РФ ударила по гражданским объектам в Сумской области из минометов: глава ОВА показал разрушения 21 ноября, 12:51 Оккупанты повредили дом культуры, пекарню и магазин (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

20 ноября войска РФ атаковали гражданские объекты в селе Рыжевка Сумской области.

Повреждения в результате атак российских оккупантов показал в своем Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«Враг нанес удары по гражданским объектам. Магазин, Дом культуры, пекарня разбиты после минометного обстрела из России. 22 „прилета“ были по населенному пункту», — отметил он.

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Глава ОВА добавил, что повреждены также электролинии и газопровод.

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрелов.

Войска РФ систематически обстреливают приграничные населенные пункты Сумской области.

15 ноября в одном из поселков были зафиксированы сильные разрушения. Были повреждены дома, разбиты авто и разрушены хозяйственные постройки.

За сутки 13 ноября российские оккупанты выпустили 264 мин, ракет и снарядов по приграничной территории Сумской области.

