Войска РФ обстреляли Черниговскую и Сумскую области: в ОК Север сообщили детали

24 февраля, 11:32
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РФ систематически обстреливает приграничные населенные пункты на севере Украины (Фото:ГПСУ)

РФ систематически обстреливает приграничные населенные пункты на севере Украины (Фото:ГПСУ)

Утром в пятницу, 24 февраля, войска РФ обстреляли приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей.

Как сообщили в пресс-службе Оперативного командования Север, с 07:10 утра были зафиксированы три «прихода», вероятно из миномета 120 мм, в район перекрестка дорог Михальчина-Слобода — Гремяч. Потерь среди личного состава и техники нет.

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О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Через три часа российские оккупанты снова открыли огонь из миномета в районе населенного пункта Бояро-Лежачие.

https://www.youtube.com/watch?v=DVYzEhPSGTo

По предварительным данным, потерь среди украинских военных и гражданских нет.

23 февраля украинская разведка зафиксировала движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью. ВСУ сообщали, что российские оккупанты готовят возможные провокации.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что передвижение войск РФ на границе с Черниговской области не имеют отношение к возможному новому наступлению оккупантов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Черниговская область Сумская область Война России против Украины

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