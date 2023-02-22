Войска РФ ударили из артиллерии по одному из сел в Херсонской области: снаряды попали по жилым домам, есть погибшие
Спасатели ликвидируют последствия ударов войск РФ по региону (Фото:ГСЧС)
Днем в среду, 22 февраля, войска РФ ударили из артиллерии по селу Новотягинка Херсонской области.
Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram, снаряды попали по жилым домам.
В результате атаки российских оккупантов погибли двое пожилых людей — 81-летняя женщина и 68-летний мужчина.
От полученных ран они погибли на месте.
Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон и область.
20 февраля российские оккупанты нанесли удар по поселку Антоновка Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли муж и жена.
21 февраля из реактивных систем залпового огня был обстрелян Херсон. Погибли пять человек, как минимум 12 получили ранения.
Войска РФ открыли огонь по областному центру, когда российский диктатор Владимир Путин обращался к федеральному собранию.