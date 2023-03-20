Войска РФ атаковали село под Херсоном: снаряды попали прямо в дома мирных жителей 20 марта, 13:38 Российские оккупанты обстреливают населенные пункты Херсонской области (Фото:ГСЧС)

Днем в понедельник, 20 марта, войска РФ атаковали село Никольское Херсонской области в нескольких десятках километром от Херсона.

Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации, снаряды российских оккупантов попали прямо в дома мирных жителей. В результате обстрела повреждены не менее пяти домов, также есть раненые.

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33-летняя местная жительница потеряла руку, также получил ранения 39-летний мужчина. Число пострадавших еще устанавливается.

Медики оказывают помощь людям, пострадавшим из-за российского удара.

Войска РФ систематический обстреливают Херсон и населенные пункты на правом берегу Херсонской области. Вражеские снаряды разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей региона.

В ОК Юг сообщили, что Силы обороны Украины пытаются отодвинуть российскую оккупационную армию хотя бы на 20 км от среза воды в Херсонской области, чтобы уменьшить количество обстрелов.

Левобережье региона остается во временной оккупации.