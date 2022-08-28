186-й день войны — главное. ЕС усложнит оформление виз для россиян, удар по Ровенской области, ВСУ и американская концепция сопротивления 28 августа, 22:58 Украинские военные (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Воскресенье, 28 августа — 186-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.



В Крыму и оккупированной части Луганской области — взрывы

В районе оккупированной Россией Алупки слышали звуки взрыва. Местные Telegram-каналы сообщили о «работа ПВО» и начало «пожара» в лесу, который, по словам МЧС РФ оказался «возгоранием листьев».



Видео дня

Вечером в оккупированном Крыму раздались взрывы возле мыса Фиолент под Севастополем. Оккупанты утверждают, что сбили беспилотник. В одном из российских пабликов появилась информация, что, возможно, россияне сбили свою же упавшую при запуске ракету.

Также ночью были взрывы на базе, с которой российские захватчики руководили процессом передислокации, во временно оккупированном Сватовом в Луганской области, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

ЕС хочет приостановить упрощенный визовый режим с РФ

По данным Financial Times, такое решение министры иностранных дел стран-членов Евросоюза планирует принять во время запланированной на 30 августа двухдневной встречи в Праге (Чехия),

Соглашение, которое хотят отменить в ЕС, предусматривает упрощение на основе взаимности выдачи виз для пребывания на срок не более 90 дней гражданам РФ в Евросоюзе и граждан стран Европейского Союза в России.

То есть ЕС хочет отменить упрощенный порядок предоставления виз россиянам. Такое решение приведет к тому, что россияне должны будут подавать больше документов для получения виз, что сделает этот процесс более дорогим и увеличит время ожидания получения визы.

Оккупанты ударили ракетами по Ровенской области

Россия нанесла четыре ракетных удара по городу Сарны, атаковав объект военной инфраструктуры. Жертв нет.

Глава Ровенской ОВА сообщил о повреждении в результате ударной волны около 30 гражданских объектов — жилых домов — и помещения Центральной районной больницы.

Также в течение дня армия РФ нанесла удары по Харькову и области, Днепропетровской области и Запорожью. Город Орехов обстреливали из РСЗО в течение 14 часов, двое детей получили контузию.



ВСУ и американская концепция сопротивления

Украина успешно применяет американскую концепцию сопротивления, чтобы дать отпор России и подавить ее превосходящие вооруженные силы, пишет CNN.

Оперативная концепция сопротивления (Resistance Operating Concept/ROC) была разработана США совместно с НАТО и другими союзниками в 2013 году, после войны России с Грузией 2008 года.

Доктрина не предназначена для создания или поддержки повстанческого движения, ее цель — создать санкционированные правительством силы, которые будут проводить действия против иностранных оккупантов с целью восстановления суверенитета. CNN пишет, что подходом руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население страны в рамках согласованного сопротивления российской армии.

Уволен замкомандующего Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский уволил Ярослава Сподаря с должности заместителя командующего Нацгвардией Украины, которую он занимал с 2014 года. Соответствующий указ от 26 августа был обнародован на сайте главы государства.

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